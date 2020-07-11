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Глава администрации села Дубна скончался от осложнений на фоне COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200711/30899751/primar-odnogo-iz-moldavskikh-sel-skonchalsya-ot-oslozhneniy-na-fone-covid-19.html

Этот примар почти два десятка лет возглавлял администрацию одного из населенных пунктов на севере республики.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Примар села Дубна Сорокского района Валериу Прутяну скончался от осложнений на фоне коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили в Конгрессе местных властей Молдовы. 

Улицы Пандемии, Ереван, архивное фото.
© Sputnik / Aram Nersesyan
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По данным источника, Прутяну заразился COVID-19 в мае. Его госпитализировали в Кишиневе.

"Длительный период он находился в реанимации, инфекция поразила весь организм. Из-за осложнений ему потребовалось хирургическое вмешательство. Но это не помогло и 10 июля он ушел из жизни", - говорится в официальном сообщении.

Валериу Прутяну родился 7 июля 1952 года. Он работал в администрации этого населенного пункта более 16 лет. 

У чиновника осталась жена, трое детей и четыре внука. 

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