Глава администрации села Дубна скончался от осложнений на фоне COVID-19

Этот примар почти два десятка лет возглавлял администрацию одного из населенных пунктов на севере республики.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Примар села Дубна Сорокского района Валериу Прутяну скончался от осложнений на фоне коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили в Конгрессе местных властей Молдовы.

По данным источника, Прутяну заразился COVID-19 в мае. Его госпитализировали в Кишиневе.

"Длительный период он находился в реанимации, инфекция поразила весь организм. Из-за осложнений ему потребовалось хирургическое вмешательство. Но это не помогло и 10 июля он ушел из жизни", - говорится в официальном сообщении.

Валериу Прутяну родился 7 июля 1952 года. Он работал в администрации этого населенного пункта более 16 лет.

У чиновника осталась жена, трое детей и четыре внука.

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