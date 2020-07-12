Ночной пожар в жилом доме на улице Ливиу Деляну – что произошло

В ночь на воскресенье произошло возгорание в подвале жилого дома на улице Ливиу Деляну. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали о подробностях происшествия.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В жилом доме по адресу улица Ливиу Деляну, 3 произошло возгорание. Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье, 12 июля, в 00:55 часов.

© Sputnik / Yana Zaharova Пожар по адресу Ливиу Деляну 3

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, возгорание произошло в подвале дома – загорелся мусор.

© Sputnik / Yana Zaharova Пожар по адресу Ливиу Деляну 3

На место происшествия прибыли два пожарных расчёта, которые потушили возгорание, также одна машина скорой помощи и экипаж полиции.

© Sputnik / Yana Zaharova Пожар по адресу Ливиу Деляну 3

В результате пожара никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.

© Sputnik / Yana Zaharova Пожар по адресу Ливиу Деляну 3

По свидетельствам очевидцев, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Официальная причина происшествия устанавливается.

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