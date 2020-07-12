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Лифт в жилом доме. Архивное фото

В лифте жилого дома сектора Рышкань обнаружено тело мужчины

© Sputnik / Алексей Ничукин
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В лифте дома на Московском проспекте было найдено тело мужчины 48 лет. Пресс-офицер столичной полиции сообщила подробности происшествия.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Мужчина 48 лет скончался в лифте одного из жилых домов сектора Рышкань. Его тело было обнаружено в воскресенье, 12 июля, в 14:20 по местному времени.

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Информацию для Sputnik Молдова подтвердила глава пресс-службы столичной полиции Светлана Скрипник. По ее словам, мужчина был 1972 года рождения. Следов насилия на теле умершего не обнаружено.

На данный момент точная причина смерти неизвестна. Предположительно мужчина мог скончаться от сердечного приступа.

В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

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