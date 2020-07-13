В Инспекторате полиции Резины произошел пожар — загорелась крыша

В результате возгорания в здании Инспектората сгорела часть крыши, пожарные самоотверженно боролись с огнем несколько часов.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Сильный пожар вспыхнул в ночь на понедельник в Инспекторате полиции города Резина, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Звонок в Службу экстренных вызовов "112" поступил в половине четвертого утра. На место происшествия выехали шесть экипажей спасателей и пожарных, которые констатировали сильное возгорание на крыше здания, где располагается Инспекторат полиции.

Крыша двухэтажной постройки была полностью охвачена огнем. Пожарные боролись с ним несколько часов, и к 06.50 пламя удалось полностью погасить.

При пожаре никто не пострадал, однако крыша здания площадью около 800 квадратных метров оказалась полностью уничтожена.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Ранее, в ночь на воскресенье, произошло возгорание в подвале многоэтажного жилого дома на улице Ливиу Деляну. Загорелся мусор в подвале. При пожаре никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.

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