В Инспекторате полиции Резины произошел пожар — загорелась крыша

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Сильный пожар вспыхнул в ночь на понедельник в Инспекторате полиции города Резина, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
Крыша двухэтажной постройки была полностью охвачена огнем. Пожарные боролись с ним несколько часов, и к 06.50 пламя удалось полностью погасить.
При пожаре никто не пострадал, однако крыша здания площадью около 800 квадратных метров оказалась полностью уничтожена.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Ранее, в ночь на воскресенье, произошло возгорание в подвале многоэтажного жилого дома на улице Ливиу Деляну. Загорелся мусор в подвале. При пожаре никто не пострадал, эвакуация жильцов не понадобилась.
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