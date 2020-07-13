Двое фермеров в Каушанах снесли дамбу, чтобы получить компенсацию

Аграрии посчитали, что получение денег от государства за ущерб от наводнения выгоднее, чем возделывание полей, уничтоженных засухой, поэтому решили пойти на хитрость.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Двое жителей Каушанского района обвиняются в умышленном повреждении защитной дамбы у реки Днестр с целью затопления их сельскохозяйственных культур, расположенных в Штефан-Водском районе. Тем самым, по версии следствия, они хотели добиться получения от государства компенсации за ущерб, якобы нанесенный стихийным бедствием. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

По данным районной прокуратуры Штефан-Водэ, двое фермеров наняли водителя бульдозера, который 7 июля намеренно повредил часть защитной плотины, расположенной между селами Крокмаз и Тудора. В результате были залиты сельскохозяйственные угодья "заказчиков", засеянные пшеницей, но пострадавшие от засухи. Впоследствии, по словам прокуроров, они собирались заявить, что их поля были уничтожены наводнением в результате разрушения дамбы.

По оценкам специалистов, разрушив гидротехническое сооружение, предназначенное для защиты города от наводнений, злоумышленники нанесли государству ущерб примерно в миллион леев.

Один из подозреваемых помещен под арест на 15 суток. Его сообщник объявлен в розыск.

Если вина аграриев будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.

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