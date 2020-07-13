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Последствия наводнений. Архивное фото

Двое фермеров в Каушанах снесли дамбу, чтобы получить компенсацию

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200713/30911064/dvoe-fermerov-v-kaushanakh-snesli-dambu-chtoby-poluchit-kompensatsiyu.html

Аграрии посчитали, что получение денег от государства за ущерб от наводнения выгоднее, чем возделывание полей, уничтоженных засухой, поэтому решили пойти на хитрость.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Двое жителей Каушанского района обвиняются в умышленном повреждении защитной дамбы у реки Днестр с целью затопления их сельскохозяйственных культур, расположенных в Штефан-Водском районе. Тем самым, по версии следствия, они хотели добиться получения от государства компенсации за ущерб, якобы нанесенный стихийным бедствием. Об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

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© Sputnik / Osmatesco
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По данным районной прокуратуры Штефан-Водэ, двое фермеров наняли водителя бульдозера, который 7 июля намеренно повредил часть защитной плотины, расположенной между селами Крокмаз и Тудора. В результате были залиты сельскохозяйственные угодья "заказчиков", засеянные пшеницей, но пострадавшие от засухи. Впоследствии, по словам прокуроров, они собирались заявить, что их поля были уничтожены наводнением в результате разрушения дамбы.

По оценкам специалистов, разрушив гидротехническое сооружение, предназначенное для защиты города от наводнений, злоумышленники нанесли государству ущерб примерно в миллион леев. 

Один из подозреваемых помещен под арест на 15 суток. Его сообщник объявлен в розыск.

Если вина аграриев будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.

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Теги:
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