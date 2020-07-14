Прячьте спички от детей: опасные игры едва не привели к трагедии в Леове

В результате оперативного вмешательства пожарным удалось спасти от огня дом, однако дворовые постройки выгорели дотла.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Сильный пожар произошел в селе Казанжик Леовского района. Прибыв на место происшествия после звонка в Cлужбу экстренных вызовов "112", пожарные обнаружили, что огонь охватил три сарая во дворе жилого дома, сообщили во вторник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).

Сотрудникам ГИЧС удалось спасти от огня дом, который находился в непосредственной близости от очага возгорания, однако деревянные дворовые постройки, где содержали домашний скот и хранили сено, сгорели дотла. Люди при пожаре не пострадали, в сгоревшей кошаре погибли 6 ягнят.

Как сообщается, пожар вспыхнул после того, как двое детей, 10-летний мальчик и двухлетняя девочка, играли возле сараев со спичками.

Генинспекторат по ЧС призывает родителей прятать спички от детей в недоступном для них месте.

С начала 2020 года в пожарах в Молдове погибли уже трое детей.

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