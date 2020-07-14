Трагедия на Днестре: почему нельзя сейчас купаться в реке

На берегу отдыхала компания из четырех человек. Трое из них решили освежиться, но история закончилась печально.

ТИРАСПОЛЬ, 14 июл – Sputnik. В Днестре утонула женщина. Трагедия произошла в районе солдатского пляжа в городе Бендеры. Как пояснили в правоохранительном ведомстве Приднестровья, всему виной – алкоголь.

"Двое мужчин и две их спутницы отдыхали на берегу. Выпивали. Уже в "веселом" настроении трое из них спустились в воду. Течением отдыхающих стало уносить на глубину. Одна из женщин начала тонуть. Приятели попытались ей помочь", - рассказали в МВД.

Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, вызвали экстренные службы города. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели подняли женщину на берег. Однако врачи констатировали ее смерть.

"Три бутылки крепкого алкогольного напитка - такова цена жизни 39-летней тираспольчанки", - резюмировали в правоохранительном ведомстве.

У женщины остались мать и двое детей.

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям в очередной раз предупреждают: купаться в Днестре опасно.

"Дно реки еще не проверено. Купаться в Днестре пока запрещено. А отдых на несанкционированных пляжах опасен для жизни", - поясняют спасатели.

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