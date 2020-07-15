Кровавая расправа на Буюканах: полиция задержала агрессоров - видео

Криминальный эпизод, достойный фильмов про 90-е годы прошлого века, произошел в столичном секторе Буюканы, сотрудники полиции Кишинева задержали подозреваемых, им грозят длительные тюремные сроки за убийство.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Жителя молдавской столицы задержали сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы по подозрению в совершении 3 июля жестокого убийства на бытовой почве.

Следователи установили - подозреваемый забивал своего знакомого молотком, после чего нанес многочисленные ножевые ранения. Убийство произошло в ходе потасовки, завязавшейся между злоумышленником и жертвой.

Полицию вызвали лишь вечером 10 июля - жильцы нескольких квартир многоэтажного дома, расположенного по улице Лиссабон, сообщили о едком неприятном запахе, распространившемся по подъезду, а также о том, что давно не видели своего соседа.

Прибывшие на место происшествия оперативники и судебно-медицинские эксперты обнаружили разлагающееся тело владельца квартиры со следами насильственной смерти, лежавшего на балконе, где в начале месяца и случилась кровавая расправа.

В ходе следствия сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в момент убийства в квартире находился еще один человек - 27-летний житель Кишинева, который и помогал подозреваемому "замести следы".

После расправы над хозяином квартиры мужчины скрылись, но, по горячим следам и кадрам с камер наружного видеонаблюдения их личности удалось установить. На допросе в Инспекторате полиции Буюкан подозреваемые полностью сознались в содеянном, их поместили под 30-дневный предварительный арест.

Если суд докажет вину мужчин, каждому из них грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения по статье "Убийство" Уголовного кодекса Молдовы.

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