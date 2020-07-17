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Преступление

Дикий случай в Тирасполе: взял мать в заложники и угрожал убить ее

© Fotolia / Mr Korn Flakes
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200717/30961708/dikiy-sluchay-v-tiraspole-vzyal-mat-v-zalozhniki-i-ugrozhal-ubit-ee.html

Спецоперация прошла успешно: женщина вне опасности, мужчину госпитализировали в сопровождении патрульных.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл – Sputnik. Житель Тирасполя 37 лет взял в заложники мать, угрожая ей ножами. Как выяснилось, незадолго до произошедшего тираспольчанин стал вести себя странно, говорил, что за ним кто-то гонится. Как утверждает его мать, запаха алкоголя от сына она не чувствовала.

"На место прибыл лично министр внутренних дел Руслан Мова, а также замминистра Роман Шеметюк и руководитель тираспольской милиции Сергей Кирман. Спецоперация длилась около часа и прошла успешно", - сообщили в МВД Приднестровья.

Правоохранители обезвредили вооруженного ножами мужчину. Врачи скорой помощи вкололи ему успокоительное и госпитализировали в сопровождении патрульных.

На данный момент ведется разбирательство.

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Теги:
заложник, Приднестровье


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