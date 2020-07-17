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Пожар

Пожар на Центральном рынке в Кишиневе: с огнем боролись 3 расчета

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200717/30964827/pozhar-tsentralnyi-rynok-chisinau-ogoni-borolis-3-rascheta.html

Огонь охватил площадь порядка 30 квадратных метров. По предварительной информации, пламя уничтожило товары, находившиеся в пяти киосках.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Ночной пожар на территории Центрального рынка Кишинева: с огнем боролись три пожарных расчета. Об этом сообщили Sputnik Молдова в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Инцидент произошел на улице митрополита Варлаама, 63. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 00.27. 

"Согласно предварительной информации огонь охватил пять киосков, расположенных на территории муниципального предприятия. На место были отправлен три бригады спасателей и пожарных. Ликвидировать возгорание удалось в 02.58. Распространение пламени на другие конструкции не было допущено. В результате инцидента никто не пострадал", - отметили в инспекторате.

По информации ведомства, огонь охватил площадь порядка 30 квадратных метров. Пламя уничтожило вещи и товары, находившиеся в киосках.

Пожар.
© Sputnik / Caitlin Ochs
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"Обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить специалистам экспериментальной противопожарной лаборатории", - пояснили в инспекторате.

Всего за последние 24 часа помощь спасателей потребовалась в 30 случаях.

Инциденты на Центральном рынке в Кишиневе

В январе 2016 года в точке общепита, расположенной у Центрального рынка в Кишиневе, взорвался газовый баллон. На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета и девять экипажей скорой помощи. В результате в больницы были доставлены около двух десятков человек, большую часть которых пришлось госпитализировать. У пациентов были ожоги 15-20% тела, а троих пострадавших сначала поместили в реанимацию, а затем перевезли на лечение в Румынию. Впоследствии в Кишиневе скончался мужчина, а в Бухаресте умерли все три отправленные туда женщины. 

После взрыва в La soacra было открыто уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Также прокуратура и примэрия параллельно начали проводить расследования действий чиновников местной администрации. В итоге подтвердилась халатность некоторых сотрудников, ответственных за проверку в "La soacra". 

В мае того же года произошел один из самых крупных пожаров на Центральном рынке столицы. На месте происшествия работали 15 пожарных расчетов и четыре лестницы. Возгорание тушили 60 пожарных. Возгорание произошло в магазине строительных материалов, расположенном на улице Митрополита Варлаама. В результате инцидента никто не пострадал.

 

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