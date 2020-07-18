Загорелся локомотив пассажирского поезда: огонь тушили два спецрасчета

Возгорание тушили два пожарных расчета, оперативно прибывшие на место происшествия, пострадавших нет.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Локомотив пассажирского поезда Окница-Бельцы, состоящего из двух вагонов, загорелся в пятницу вечером рядом с Дрокией. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

На место прибыли два пожарных расчета. Специалисты установили, что возгорание произошло в моторном отделе, откуда шел густой дым. Пассажиры покинули поезд сами. Для предотвращения распространения огня сотрудники Инспектората провели работы по охлаждению моторного отсека. Пожар локализовали примерно за 20 минут.

"В результате оказался поврежден моторный отсек локомотива и кабина машиниста. Ни один человек не пострадал. Поезд продолжил путь по маршруту. Обстоятельства и причины происшествия предстоит выяснить специалистам", - отметили в инспекторате.

Это не первое подобное ЧП. В июне этого года на железнодорожном перегоне Окница-Бельцы, в черте города Дондюшаны произошел пожар в составе дизель-поезда

В декабре 2019 года близ города Вулканешты на ходу загорелся товарный состав с 54 вагонами, перевозивший зерно. Тогда пострадал лишь двигатель и корпус локомотива.

В июле и августе 2019 года пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены. В одном из эпизодов вагон тепловоза сгорел полностью.

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