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В Кишиневе женщина выпала с 16 этажа: что говорят в полиции

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200719/30986140/chisnau-zhenschina-vypala-s-16-etazha-chto-govoryat-v-politsii.html

По данным правоохранительных органов, родственники погибшей рассказали, что она страдала депрессией.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В столичном секторе Рышкановка женщина выпала из окна. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в воскресенье в 09.30 на улице Грэинарилор.

"На место прибыли врачи скорой помощи и полиция. Личность женщины идентифицировали. Речь идет о 47-летней жительнице Кишинева, которая из-за травм, полученных в результате падения с 16 этажа, скончалась на месте. Предварительная версия – самоубийство", - сообщили в инспекторате.
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По данным правоохранительных органов, предсмертная записка не обнаружена.

"Родственники женщины рассказали, что она страдала депрессией", - отметили в полиции.

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