В Кишиневе женщина выпала с 16 этажа: что говорят в полиции

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В столичном секторе Рышкановка женщина выпала из окна. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в воскресенье в 09.30 на улице Грэинарилор.
"На место прибыли врачи скорой помощи и полиция. Личность женщины идентифицировали. Речь идет о 47-летней жительнице Кишинева, которая из-за травм, полученных в результате падения с 16 этажа, скончалась на месте. Предварительная версия – самоубийство", - сообщили в инспекторате.
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По данным правоохранительных органов, предсмертная записка не обнаружена.
"Родственники женщины рассказали, что она страдала депрессией", - отметили в полиции.
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