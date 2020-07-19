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Машина полиции

В полиции рассказали подробности гибели в аварии примара коммуны Пятра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200719/30989010/strashnoe-dtp-orgeevskom-rayone-troe-pogibshikh-esche-odin-v-tyazhelom-sostoyanii.html

Жуткая авария в Оргеевском районе: трое человек, в том числе глава администрации одной из коммун Оргеевского района, погибли под колесами автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель, наехавших на пешеходов.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Ночное ДТП в Оргеевском районе: пьяный водитель сбил троих пешеходов. В аварии погибла примар коммуны Пятра Мариана Цугуй, а ее сын находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Мариана Цугуй была особенным человеком, преданным своей работе. Будучи примаром коммуны, она реализовала много хороших проектов и много хотела воплотить в жизнь. Большим ее успехом и личной радостью было окончание работ по установлению уличного освещения в населенном пункте. Она была преданным примаром и всегда занималась решением проблем граждан. Оргеевский район потерял хорошего примара, хорошую хозяйку и необыкновенную маму", - говорится в сообщении районного совета Оргеева.

Пост на странице районного совета Оргеева о гибели примара коммуны Пятра
© Photo : Facebook / Consiliul Raional Orhei
Пост на странице районного совета Оргеева о гибели примара коммуны Пятра

Как произошла авария

В пресс-службе Инспектората полиции Оргеева Spunik сообщили, что звонок о ДТП поступил на Единый номер спасения "112" в субботу в 23.18. На место происшествия прибыло руководство Инспектората полиции Оргеева, дежурный прокурор, опергруппа и сотрудники Национального инспектората общественной безопасности.

Следствие установило, что 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле Mazda по центральной улице села в направлении города Оргеев.

"Чтобы обогнать ехавшую перед ним машину, водитель автомобиля Mazda выехал на тротуар и сбил четверых пешеходов из шести, которые в тот момент передвигались по противоположной стороне дороги", - отметили в инспекторате.

Министр внутренних дел Павел Войку
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В результате на месте погибли два пешехода – женщины в возрасте 60 и 49 лет. В больницу в тяжелом состоянии доставили 21-летнюю девушку и 14-летного подростка. В 02.10 19 июля девушка скончалась в реанимации.

Что грозит водителю

Тест показал, что концентрация спиртного в выдыхаемом водителем воздухе составила 1,33 миллиграмм на литр. Мужчина задержан на основании статьи 166 Уголовно-процессуального кодекса страны.

"Возбуждено дело по статье 264 п.6 Уголовного кодекса Молдовы (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к смерти двух или более лиц)", - отметили в полиции.

Мужчине грозит тюремный срок от 7 до 12 лет с лишением его водительских прав.

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