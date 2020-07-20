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Сексуальное рабство, иллюстративное фото.

Прокуратура категорична: 15 лет владельцам порностудии в Молдове - подробности

© CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200720/30995014/prokuratura-kategorichna-15-let-vladeltsam-pornostudii-v-moldove-podrobnosti.html

В столице сотрудники следственных органов пресекли деятельность студии, где в качестве моделей для онлайн секс-утех иностранцев использовали несовершеннолетних девушек из социально-уязвимых семей.

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. По 15 лет тюремного заключения затребовали государственные обвинители для супружеской пары в Молдове, которую обвиняют в организации порнографической онлайн-студии в одной из квартир Кишинева. С таким сообщением в понедельник вышла Генеральная прокуратура республики.

По данным следствия, несовершеннолетних "моделей" обвиняемые нанимали, размещая многочисленные объявления в интернете, заранее обещая щедрое вознаграждение. 

Всего в притоне работали 12 девушек из социально-неблагонадежных семей, все они предоставляли онлайн услуги порнографического характера иностранцам, которые рассчитывались с организаторами секс-чатов безналичными банковскими переводами.
Беспризорные дети
© Sputnik / Юрий Пирогов
Кишиневские Маугли, или Как дети в столице "скатываются в пропасть"

В Генпрокуратуре Молдовы подчеркнули - феномен сексуальной эксплуатации несовершеннолетних через онлайн-приложения всегда находится поле зрения следственных органов страны. Такие нарушения прямо противоречат Конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации, документа, который ратифицировала и Молдова. 

"Детей необходимо защищать от опасности быть вовлеченными в процесс сексуальной эксплуатации, от участия в онлайн-порнографии и занятия проституцией. Все это опасно для физического и психоэмоционального здоровья детей. В связи с этими нарушениями суверенные государства проявили решимость в защите несовершеннолетних от данных рисков", - сказано в сообщении Генпрокуратуры. 

Исследование, проведенное следственными органами республики, показало, что по уровню борьбы с детской порнографией и проституцией среди несовершеннолетних, Молдова находится в одном ряду с такими государствами, как Германия, Польша, Италия, Дания, Греция, Исландия и Литва.

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Теги:
порнография, студия, заключение, вердикт, прокуратура


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