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Сигнализация

Особое везение: что именно спасло жительницу Бендер от пожара

© Sputnik / Владимир Баранов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200721/31001612/osoboe-vezenie-chto-imenno-spaslo-zhitelnitsu-bender-ot-pozhara.html

Ночь для 49-летней жительницы микрорайона "Ленинский" города Бендеры чуть не закончилась трагедией.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июл – Sputnik. Жительница микрорайона "Ленинский" города Бендеры чудом спаслась от пожара. От беды уберегла сигнализация, да и правоохранители подоспели вовремя.

"Разбудил хозяйку квартиры в доме на улице Космонавтов настойчивый звонок в дверь. Женщина проснулась в помещении, заполненном дымом", - рассказали историю спасения в пресс-службе МВД Приднестровья.

Тушение пожара в соборе святых Петра и Павла в Нанте
© AP Photo / Laetitia Notarianni
Появилось видео пожара в соборе Святых Петра и Павла
На пороге стояли сотрудники вневедомственной охраны. Именно им, на пульт Управления внутренних органов, поступил сигнал о сработавшей пожарной сигнализации.

На сегодняшний день вневедомственная охрана оборудует жилые и нежилые объекты пожарными и охранными устройствами, а еще датчиками, реагирующими на воду. Все эти приборы мгновенно предупредят об опасности, помогут избежать несчастных случаев и возможных противоправных действий со стороны злоумышленников.

"Как выяснилось, хозяйка жилища поставила на плиту варенье, а сама уснула", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Квартиру проветрили. Медицинская помощь женщине не понадобилась.

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Теги:
пожар, Бендеры, Приднестровье


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