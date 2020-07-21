Пожар в столице: троих несовершеннолетних эвакуировали

Обстоятельства и причины серьезного возгорания, произошедшего в столичном многоквартирном доме, предстоит установить специалистам.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Пожар в столичной квартире вспыхнул утром во вторник, для его локализации потребовалась работа нескольких расчетов спасателей, заявили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

О возгорании в жилом доме столичного сектора Центр спасателей уведомили в 09.47. На место происшествия прибыли три расчета спасателей, которые установили, что пожар вспыхнул на кухне однокомнатной квартиры.

Специалистам удалось спасти мужчину, который находился в квартире, а до прибытия пожарных соседи эвакуировали троих несовершеннолетних. Дети не пострадали и находятся вне опасности.

"Благодаря оперативному вмешательству спасателей огонь не перекинулся на другие квартиры", - сообщили в ГИЧС.

По данным инспектората, в результате случившегося пострадала одна квартира. Обстоятельства и причины предстоит установить специалистам.

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