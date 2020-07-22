Кишиневцев сознательно травили, но вмешалась полиция - видео

Сотрудникам столичной полиции удалось пресечь деятельность в Кишиневе большого цеха по розливу контрафактного алкоголя, более полутонны алкогольных напитков правоохранители изъяли.

КИШИНЕВ, 22 июл – Sputnik. Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Управления полиции Кишинева пресекли деятельность подпольного цеха по розливу в промышленных масштабах алкогольных напитков, которые могли нанести вред здоровью граждан.

Контрафактный алкоголь продавали в розничной торговле в окрестностях и на Центральном рынке города, а правоохранителям сейчас сложно установить, сколько опасной “крепкой” продукции удалось реализовать злоумышленникам.

В результате обысков, проведенных сотрудниками полиции, в цеху обнаружили 550 литров разлитых по бутылкам алкогольных напитков, которые владельцы подпольного цеха намеревались реализовать на столичных рынках.

Помимо контрафактного алкоголя злоумышленники промышляли расфасовкой сигарет в пачки известных производителей. Табачную продукцию без акцизных марок они также намеревались сбыть в розничной торговле на Центральном рынке. Всего следователи нашли в цеху 20 тысяч сигарет.

Изъятый алкоголь был отправлен на экспертизу, которая покажет точный состав “зелья”, которое злоумышленники намеревались продать кишиневцам. © Sputnik / Павел Паламарчук На границе Молдовы с Украиной найден трубопровод для перекачки спирта

В столице нередко происходили случаи отравления граждан контрафактными алкогольными напитками. В частности, случались летальные исходы, когда вместо пищевого спирта в бутылках оказывался метиловый.

Метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. Он окисляется в организме человека значительно медленнее, чем этиловый спирт, и в ходе его окисления образуются различные ядовитые вещества.

Метиловый спирт является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами. Токсическое действие метанола связано с угнетением центральной нервной системы, развитием тяжелого метаболического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организма), поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва.

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