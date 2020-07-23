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Лесной пожар. Архивное фото

Лесной пожар в Кагульском районе: на ликвидацию возгорания ушло 7 часов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200723/31036923/lesnoy-pozhar-kaguls-likvidatsiyu-vozgoraniya-ushlo-7-chasov-video.html

С начала 2020 года спасатели ликвидировали порядка 4,5 тысячи возгораний мусора и сухой растительности.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Порядка семи часов потребовалось спасателям для тушения возгорания в лесу близ села Лопэцика, Кагульского района. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. 

Звонок в Единую службу спасения "112" поступил накануне в 13.45. На место прибыли три экипажа пожарных, которые установили, что огонь охватил 23 гектара сухой травы в лесу.

Пожар.
© Photo : Facebook / ISU Tulcea
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"Над локализацией возгорания работали 40 человек, среди которых пожарные, представители местных органов власти. Были задействованы пять единиц спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать спустя семь часов - в 21.00", - отметили в инспекторате. 

В результате огонь уничтожил 17 гектаров сухой травы в акациевом лесу и еще шесть гектаров - в сосновом.

"Благодаря слаженной работе спасателей удалось спасти 35 гектаров леса. Обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить", - подчеркнули в структуре.

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям просить соблюдать правила противопожарной безопасности, не поджигать сухую растительность, не разводить огонь в лесах, так как в условиях низкой влажности и высоких температур любая искра может привести большим пожарам. 

С начала 2020 года помощь спасателей и пожарных потребовалась примерно в 4550 ситуациях, чтобы ликвидировать возгорания мусора и сухой растительности.

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