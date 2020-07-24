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ДТП в центре Кишинева: сообщается о 2 пострадавших

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200724/31048109/dtp-tsentr-chisinau-soobschaetsya-2-postradavshikh.html

Пострадавших в аварии доставили в столичный институт скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В Кишиневе в ночь на пятницу произошло ДТП: на улице В. Александри автомобиль Toyota Corola врезался в столб  - пострадали двое.

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© Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
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Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 03.39. В результате столкновения пассажир получил различные травмы, а 25-летний водитель автомобиля какое-то время находился без сознания. Оба человека оказались заблокированы в транспортном средстве. Потребовалась помощь спасателей, которые, прибыв на место, в короткие сроки эвакуировали застрявших в машине людей.

"Обоих доставили в институт скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины аварии выясняются", - сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны.

Всего за сутки помощь спасателей потребовалась в 40 ситуациях риска.

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