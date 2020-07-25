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Ночное озеро.

Детективный сюжет: полиция искала пропавшего подростка, а нашла двоих - видео

© Sputnik / Алексей Павлишак
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200725/31056381/syuzhet-kak-v-detektive-politsiya-dolgo-iskala-pokhischennykh-podrostkov-video.html

До десяти лет тюрьмы могут получить двое сельских злоумышленников, которых подозревают в похищении несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В Криулянском районе произошел остросюжетный криминальный эпизод. Все началось со звонка в местный Инспекторат полиции родителей 17-летнего подростка, который вечером 22 июля ушел из дома и с тех пор не возвращался. 

Несовершеннолетний лишь сообщил, что отправляется к своему другу в один из многоэтажных домов города. Расследуя пропажу подростка, сотрудники полиции выяснили, что он вместе со своими знакомыми отправился решать старый конфликт с группой молодых людей в село Хыртопул Маре. 

Прибыв на место и увидев, что численность противников превосходит их силы, "мстители" пустились бежать. Место несостоявшейся "разборки" не успели покинуть лишь разыскиваемый юноша и его 20-летний друг. 

Их силой затолкали в автомобиль и отправились к ближайшему водоему, угрожая физической расправой. В результате двоих похищенных высадили посреди ночи на берегу, заранее связав их. 

Найдя пропавших беглецов, сотрудники полиции попросили их написать заявления. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РМ "Похищение людей". 

Подозреваемых задержали по горячим следам и поместили в следственный изолятор на 72 часа. Если их вину докажут в суде, им грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Теги:
расследование, подростки, похищение детей, похищение, полиция


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