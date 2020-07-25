Детективный сюжет: полиция искала пропавшего подростка, а нашла двоих - видео

До десяти лет тюрьмы могут получить двое сельских злоумышленников, которых подозревают в похищении несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. В Криулянском районе произошел остросюжетный криминальный эпизод. Все началось со звонка в местный Инспекторат полиции родителей 17-летнего подростка, который вечером 22 июля ушел из дома и с тех пор не возвращался.

Несовершеннолетний лишь сообщил, что отправляется к своему другу в один из многоэтажных домов города. Расследуя пропажу подростка, сотрудники полиции выяснили, что он вместе со своими знакомыми отправился решать старый конфликт с группой молодых людей в село Хыртопул Маре.

Прибыв на место и увидев, что численность противников превосходит их силы, "мстители" пустились бежать. Место несостоявшейся "разборки" не успели покинуть лишь разыскиваемый юноша и его 20-летний друг.

Их силой затолкали в автомобиль и отправились к ближайшему водоему, угрожая физической расправой. В результате двоих похищенных высадили посреди ночи на берегу, заранее связав их.

Найдя пропавших беглецов, сотрудники полиции попросили их написать заявления. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РМ "Похищение людей".

Подозреваемых задержали по горячим следам и поместили в следственный изолятор на 72 часа. Если их вину докажут в суде, им грозит до 10 лет тюремного заключения.

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