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Колодец.

Моменты ужаса в Стрэшенском районе: спасатели вытащили человека из колодца

© CC0 / Pixabay / Tama66
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200726/31068570/momenty-uzhasa-v-khyncheshstkom-rayone-spasateli-vytaschili-cheloveka-iz-kolodtsa.html

Работы по очистке и углублению колодца необходимо проводить максимально аккуратно, иначе можно попасть в неприятную ситуацию, как это случилось с одним из жителей Стрэшенского района.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Настоящий ужас пережил 45-летний сельчанин из Пэнэшешть Стрэшенского района, оставшись заблокированным в колодце во дворе собственного дома. Мужчина спустился в шахту, чтобы углубить ее, однако не справился с этой задачей и попал в беду. 

Звонок поступил в единую службу спасения "112", спасателям сообщили, что сельский житель застрял на 13-метровой глубине и зовет на помощь.

Колодец
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Два экипажа незамедлительно выехали на место происшествия. Им понадобилось около 30 минут для вызволения мужчины из подземелья. 

Сорвавшись в шахту колодца мужчина получил черепно-мозговую травму, однако его жизни сейчас ничего не угрожает, сразу после вызволения из подземного плена он был госпитализирован. 

За минувшие сутки ЧП в Пэнэшештах оказалось далеко не единственным, спасатели выезжали на вызовы граждан страны еще 58 раз.

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Теги:
Молдова, Хынчештский район, спасение, колодец


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