Моменты ужаса в Стрэшенском районе: спасатели вытащили человека из колодца

Работы по очистке и углублению колодца необходимо проводить максимально аккуратно, иначе можно попасть в неприятную ситуацию, как это случилось с одним из жителей Стрэшенского района.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Настоящий ужас пережил 45-летний сельчанин из Пэнэшешть Стрэшенского района, оставшись заблокированным в колодце во дворе собственного дома. Мужчина спустился в шахту, чтобы углубить ее, однако не справился с этой задачей и попал в беду.

Звонок поступил в единую службу спасения "112", спасателям сообщили, что сельский житель застрял на 13-метровой глубине и зовет на помощь.

Два экипажа незамедлительно выехали на место происшествия. Им понадобилось около 30 минут для вызволения мужчины из подземелья.

Сорвавшись в шахту колодца мужчина получил черепно-мозговую травму, однако его жизни сейчас ничего не угрожает, сразу после вызволения из подземного плена он был госпитализирован.

За минувшие сутки ЧП в Пэнэшештах оказалось далеко не единственным, спасатели выезжали на вызовы граждан страны еще 58 раз.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova