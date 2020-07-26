Трагедия в церкви - молдавский священник умер прямо у алтаря

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Придя в храм, примар села Петруня Глодянского района Молдовы обнаружил бездыханное тело настоятеля и сразу же обратился в полицию.
На теле следователи не обнаружили следов насилия, а летальный исход мог случиться в результате обострения хронической болезни, которой страдал священник.
"За все эти годы Отец Василий оставил добрую память о себе в сердцах всех верующих, он был большим борцом за православные ценности. Все сельчане сегодня скорбят и приносят искренние соболезнования семье священника", - сказано в сообщении.
Трагедия произошла накануне важного события для села - в воскресенье настоятель храма должен был освятить Распятие.
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