20:22 26 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.94
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Пожар.

Апокалиптическая картина - на севере Молдовы пламя объяло пшеничное поле

© CC0 / Pixabay / ulrikebohr570
Происшествия
Получить короткую ссылку
21401
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200726/31070729/apokalipticheskaya-kartina-na-severe-moldovy-plamya-obyalo-pshenichnoe-pole.html

Повышенные температуры приводят к значительным рискам возгораний на засеянных зерновыми площадях, подтверждение тому - случай в Дондюшанском районе Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Во второй половине воскресенья сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) при МВД Молдовы выехали в окрестности села Чернолеука Дондюшанского района - там оказались объятыми пламенем 7 гектаров пшеничного поля.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, понес потери лишь владелец частично выгоревшего поля. 

Пожарные
© Sputnik / Максим Блинов
Пожар в одной из пятиэтажек в Кишиневе: огонь тушили несколько спецрасчетов

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, что послужило причиной инцидента. В

ГИЧС напомнили о предупреждении Государственной гидрометеорологической службы, которая дала прогноз V категории по опасности возникновения возгораний на открытых пространствах в связи с жарой. 

Жителей страны попросили не разводить огонь вблизи сельхозугодий или необработанных полей, поросших сухостоем. В случае возгораний следует звонить по номеру единой службы спасения "112".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Стала известна причина пожара на Центральном рынке в Кишиневе
Особое везение: что именно спасло жительницу Бендер от пожара
Лесной пожар в Кагульском районе: на ликвидацию возгорания ушло 7 часов
Теги:
Дондюшаны, Молдова, тушение пожара, тушение, возгорание, поле


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пандус к морю.
Как сейчас проходит отдых в Турции - фото
В ШОС обсуждают поставки российской вакцины от COVID-19.
В ШОС обсуждают поставки российской вакцины от COVID-19
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться