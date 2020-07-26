Апокалиптическая картина - на севере Молдовы пламя объяло пшеничное поле

Повышенные температуры приводят к значительным рискам возгораний на засеянных зерновыми площадях, подтверждение тому - случай в Дондюшанском районе Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Во второй половине воскресенья сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) при МВД Молдовы выехали в окрестности села Чернолеука Дондюшанского района - там оказались объятыми пламенем 7 гектаров пшеничного поля.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал, понес потери лишь владелец частично выгоревшего поля.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, что послужило причиной инцидента. В

ГИЧС напомнили о предупреждении Государственной гидрометеорологической службы, которая дала прогноз V категории по опасности возникновения возгораний на открытых пространствах в связи с жарой.

Жителей страны попросили не разводить огонь вблизи сельхозугодий или необработанных полей, поросших сухостоем. В случае возгораний следует звонить по номеру единой службы спасения "112".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova