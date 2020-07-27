Страшная авария в Кишиневе: что осталось от машины - фото

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Серьезное ДТП произошло ранним утром на въезде в Кишинев в понедельник.
Как рассказала для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник, все произошло на улице Каля Гидигич около 5 утра .
Участниками аварии стали две машины. Одна из них BMW, за рулем был водитель 39 лет. Второе авто было марки Daf, им управлял 61-летний мужчина.
По фотографиям видно, что удар был такой силы, что BMW остался без двигателя.
Прибывшие на место происшествия полицейские, взяли пробу на алкоголь в крови у водителя BMW. Если выяснится, что он был в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит уголовное дело.
Виновному в этом ДТП грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>