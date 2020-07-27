Страшная авария в Кишиневе: что осталось от машины - фото

Неделя в молдавской столице началась не лучшим образом для двух водителей. После сильного столкновения машина одного из них осталась без двигателя.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Серьезное ДТП произошло ранним утром на въезде в Кишинев в понедельник.

Как рассказала для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник, все произошло на улице Каля Гидигич около 5 утра .

Участниками аварии стали две машины. Одна из них BMW, за рулем был водитель 39 лет. Второе авто было марки Daf, им управлял 61-летний мужчина.

© Photo : Poliția Capitalei ДТП в Кишиневе.

По фотографиям видно, что удар был такой силы, что BMW остался без двигателя.

© Photo : Poliția Capitalei ДТП в Кишиневе.

Прибывшие на место происшествия полицейские, взяли пробу на алкоголь в крови у водителя BMW. Если выяснится, что он был в состоянии алкогольного опьянения, то ему грозит уголовное дело.

Виновному в этом ДТП грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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