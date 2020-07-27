Протесты в Молдове: фермеры перекрыли трассу на юге страны

Многие аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов организовали манифестацию на одной из национальных трасс.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Фермеры решили выступить с протестом. Они недовольны тем, что молдавские власти не оказывают им помощи в критической ситуации. Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места событий.

По словам фермеров, главные беды в этом году случились из-за засухи и града. Аграрии сообщили журналистам, что потеряли урожай, ущерб оценивается в миллионы леев, а государство, по их мнению, не оказывает содействия.

© Sputnik / Mihai Caraus Протесты аграриев в Молдове.

Напомним, на утреннем брифинге премьер Ион Кику заявил, что власти намерены выделить дополнительную помощь пострадавшим аграриям.

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