Протесты в Молдове: фермеры перекрыли трассу на юге страны

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Фермеры решили выступить с протестом. Они недовольны тем, что молдавские власти не оказывают им помощи в критической ситуации. Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места событий.
По словам фермеров, главные беды в этом году случились из-за засухи и града. Аграрии сообщили журналистам, что потеряли урожай, ущерб оценивается в миллионы леев, а государство, по их мнению, не оказывает содействия.
Напомним, на утреннем брифинге премьер Ион Кику заявил, что власти намерены выделить дополнительную помощь пострадавшим аграриям.
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