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Протест аграриев в Молдове

Протесты в Молдове: фермеры перекрыли трассу на юге страны

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200727/31073961/v-moldove-snova-protesty--agrariy-zablokirovalu-trassy.html

Многие аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов организовали манифестацию на одной из национальных трасс.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Фермеры решили выступить с протестом. Они недовольны тем, что молдавские власти не оказывают им помощи в критической ситуации. Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места событий.

По словам фермеров, главные беды в этом году случились из-за засухи и града. Аграрии сообщили журналистам, что потеряли урожай, ущерб оценивается в миллионы леев, а государство, по их мнению, не оказывает содействия.

Mai mulți agricultori se pregătesc să blocheze traseul național Chișinău-Căușeni
© Sputnik / Mihai Caraus
Протесты аграриев в Молдове.

Напомним, на утреннем брифинге премьер Ион Кику заявил, что власти намерены выделить дополнительную помощь пострадавшим аграриям.

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