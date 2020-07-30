Пожар в Цынцэренах: свалка как очаг экологической катастрофы - фото

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. На мусорной свалке около села Цынцэрены произошло крупное возгорание твердых отходов, пожарные боролись с пламенем, распространившимся на сотни квадратных метров практически всю ночь.Утром, 29 июля, работы продолжились. Об этом сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

"Этим утром я снова отправился на охваченный огнем полигон по складированию твердых бытовых отходов в Цынцэрены, чтобы убедиться, что все идет хорошо. Я поговорил с местными жителями, которые пришли выразить свое недовольство", - написал столичный градоначальник на своей страничке в соцсетях.

Чебан сообщил, что для локализации масштабного возгорания прилагается максимум усилий, и что все это скоро закончится. Очаг возгорания пока не определен.

Мэр столицы попросил министра внутренних дел Павла Войку начать служебное расследование для всестороннего изучения обстоятельств возникновения пожара.

Вопрос с внештатной ситуацией на мусорном полигоне в Цынцэренах будет детально обсуждаться на заседании кишиневской Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В случае, если пожар разгорится с новой силой власти муниципия предпримут особые меры для его тушения, организовав спецоперацию.

"На свалках, где складируются все виды отходов нашей с вами жизнедеятельности, в донной жидкости содержится концентрация тяжелых элементов, в тысячи раз превышающая санитарные нормы. Это сверхтоксичные элементы. Создается опасная зона. Тем более, что наши мусоросвалки не имеют гидроизоляцию, и жидкость, образующаяся в местах массовых отходов, распространяется вокруг повсюду", — разъяснил корреспонденту Sputnik Молдова эколог Владимир Гараба. © Sputnik / Игорь Самойлов "Безвредный пластик": источник гормональных нарушений и шлейфа болезней

Во многих упаковках содержатся вещества, которые при длительном хранении не разлагаются, но выделяют в окружающую среду вредные вещества, добавил эксперт. По его словам, сама пластиковая упаковка часто вредна. Врачи и специалисты постоянно находят в питьевой воде и других продуктах ядовитые вещества – последствия разложения пластика. Пластик может изменять свои свойства, резюмировал специалист.

Медицинская статистика последних 15 лет демонстрирует: в селе резко возросла заболеваемость раком, причем онкопатологии "молодеют". Все чаще к онкологам обращаются люди, которым поставили страшный диагноз в возрасте около 40 лет.

Вода в колодцах Цынцарен и близлежащих сел непригодна не то, что для питья, а и для полива приусадебных участков, фрукты и овощи с которых регулярно поливают таким "смертельным колодезным коктейлем". Дело в том, что в этой воде содержатся аммиак, ртуть и другие химические элементы, которые наносят фатальный вред организму человека.

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