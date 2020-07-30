Кровавая потасовка на обочине: водитель и пешеход ответят по закону

После разбирательства оказалось, что оба нарушили закон об общественном порядке, и потому и одному, и другому скандалисту грозит наказание.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл – Sputnik. Кровь на асфальте, на капоте автомобиля, крики и грубая нецензурная брань двух мужчин. Такая картина явилась бендерским правоохранителям, когда они по срочному вызову приехали на перекресток улиц Советская и Московская. На месте выяснили, что оба скандалиста-дебошира "хороши" и оба нарушили закон.

"Семейная пара с ребенком в коляске переходила проезжую часть в неположенном месте. Мимо проезжал Volkswagen. Водитель авто сделал замечание пешеходам, но агрессивно и нецензурно. Слово за слово, и между водителем и главой семьи возникла ссора. После в ход пошли кулаки", - рассказывают предысторию инцидента в МВД.

Итог перепалки, переродившейся в битву на кулаках: у водителя сломан нос, у его оппонента – синяки и ссадины. Оба пострадали, тому и другому "достанется" также по закону.

Сотрудники автоинспекции за переход проезжей части в неположенном месте уже составили административный протокол.

"В инциденте еще предстоит разобраться органам дознания. Участники конфликта изначально повели себя неправильно. И водитель, и пешеход нарушили общественный порядок. Все закончилось дракой. Закон нарушили оба, поэтому и отвечать придется по всей строгости", – прокомментировал ситуацию сотрудник Управления внутренних дел города Бендеры Евгений Еременко.

Правоохранители Бендер проводят дальнейшее разбирательство.

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