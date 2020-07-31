Громкое дело - в Молдове мошенники подделывали пробы на золотых изделиях

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. C 2017 по 2020 годы в Молдове процветал такой криминальный промысел, как "отмывание" контрабандных ювелирных материалов.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре республики, драгоценные металлы и камни злоумышленники ввозили в страну небольшими партиями, после чего при помощи сотрудников Государственной палаты по надзору за маркировкой ставили на ювелирных украшениях пробы, после чего через посредников отправляли неучтенный товар на реализацию в специализированные магазины по всей стране.
Громким делом занялись сразу несколько государственных инстанций - Национальный инспекторат по расследованиям при МВД Молдовы, Антикоррупционная прокуратура и Инспекторат полиции Кагула. Восьмерым задержанным вменяют статьи о пассивной и активной коррупции, а также о подделке государственных документов. Среди них оказался и директор Государственной палаты по надзору за маркировкой.
До вечера пятницы прокуроры намерены допросить всех фигурантов скандального дела, чтобы выяснить, сколько контрабандного золота попало в магазины, и в каких торговых точках реализовывали эти украшения.
Согласно Уголовному кодексу Молдовы, перемещение через таможенную границу страны товаров, предметов и иных ценностей в крупных размерах наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.
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