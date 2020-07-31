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Обручальное кольцо, архивное фото.

Громкое дело - в Молдове мошенники подделывали пробы на золотых изделиях

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200731/31125080/zolotaya-rabota-v-moldove-moshenniki-poddelyvali-proby-na-zolotykh-izdeliyah.html

В республике в течение трех лет действовала преступная группировка, которая занималась контрабандой ювелирных украшений и драгоценных камней.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. C 2017 по 2020 годы в Молдове процветал такой криминальный промысел, как "отмывание" контрабандных ювелирных материалов.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре республики, драгоценные металлы и камни злоумышленники ввозили в страну небольшими партиями, после чего при помощи сотрудников Государственной палаты по надзору за маркировкой ставили на ювелирных украшениях пробы, после чего через посредников отправляли неучтенный товар на реализацию в специализированные магазины по всей стране. 

Громким делом занялись сразу несколько государственных инстанций - Национальный инспекторат по расследованиям при  МВД Молдовы, Антикоррупционная прокуратура и Инспекторат полиции Кагула. Восьмерым задержанным вменяют статьи о пассивной и активной коррупции, а также о подделке государственных документов. Среди них оказался и директор Государственной палаты по надзору за маркировкой.

Золото.
© Sputnik / Илья Наймушин
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В Генпрокуратуре уточнили: за три года злоумышленники ввезли в страну и реализовали на внутреннем рынке драгоценных металлов особо крупные партии товара. Не исключено, что сотни граждан Молдовы приобрели в магазинах именно такие, неучтенные государством изделия. 

До вечера пятницы прокуроры намерены допросить всех фигурантов скандального дела, чтобы выяснить, сколько контрабандного золота попало в магазины, и в каких торговых точках реализовывали эти украшения.

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, перемещение через таможенную границу страны товаров, предметов и иных ценностей в крупных размерах наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет.

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Теги:
Генпрокуратура, Молдова, контрабанда, драгоценности, золото


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