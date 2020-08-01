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Сотрудники противопожарной службы тушат возгорание

Засуха: три пожарных расчета боролись с огнем в Кагульском районе

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В условиях высоких температур, низкой влажности и сильного ветра оставленный без присмотра костер может быстро превратиться в крупный пожар.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Три пожарных расчета в течение часа тушили пожар в Кагульском районе после возгорания сухой травы и кустарников на обширном участке.

Свалка в Цынцэренах.
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
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В службу 112 поступил звонок, в котором сообщалось о серьезном пожаре близ села Кышлица-Прут. На месте возгорания работали 18 человек, в том числе представители местных органов власти, которые предоставили в распоряжение пожарных шесть единиц техники.

Огонь распространился на 20 гектаров территории. В течение часа пожар был потушен, никто не пострадал.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) обращает внимание населения Молдовы на необходимость тщательно следить за открытым огнем, который при высоких температурах, ветре и низкой влажности может быстро перекинуться на сухую растительность.

За последние сутки пожарные 9 раз выезжали на вызовы, сообщает ГИЧС.

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Теги:
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