Засуха: три пожарных расчета боролись с огнем в Кагульском районе

В условиях высоких температур, низкой влажности и сильного ветра оставленный без присмотра костер может быстро превратиться в крупный пожар.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Три пожарных расчета в течение часа тушили пожар в Кагульском районе после возгорания сухой травы и кустарников на обширном участке.

В службу 112 поступил звонок, в котором сообщалось о серьезном пожаре близ села Кышлица-Прут. На месте возгорания работали 18 человек, в том числе представители местных органов власти, которые предоставили в распоряжение пожарных шесть единиц техники.

Огонь распространился на 20 гектаров территории. В течение часа пожар был потушен, никто не пострадал.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) обращает внимание населения Молдовы на необходимость тщательно следить за открытым огнем, который при высоких температурах, ветре и низкой влажности может быстро перекинуться на сухую растительность.

За последние сутки пожарные 9 раз выезжали на вызовы, сообщает ГИЧС.

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