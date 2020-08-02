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Пожарная машина

В Кишиневе в секторе Ботаника сгорели три гаража

© Photo : Miroslav Rotari.
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200802/31142078/V-Kishineve-v-sektore-Botanika-sgoreli-tri-garazha.html

За минувшие сутки спасателям и пожарным пришлось выезжать на экстренные вызовы более трех десятков раз.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Серьезный пожар произошел в кишиневском секторе Ботаника — от загоревшегося металлического гаража запылали соседние постройки.

Свалка в Цынцэренах.
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
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В службу 112 поступил звонок о возгорании во дворе дома по проспекту Дачия, 22/3, сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые обнаружили пылающий гараж, от которого занялись и соседние металлические гаражи.

Благодаря грамотной работе пожарных огонь удалось потушить всего за пятнадцать минут. Никто не пострадал, однако имущество, хранившееся в гаражах, было уничтожено.

По данным ГИЧС, за минувшие сутки спасатели и пожарные выезжали на вызовы 34 раза.

Также с начала 2020 года они ликвидировали порядка 4,5 тысячи возгораний мусора и сухой растительности.

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Теги:
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