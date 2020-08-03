Способ подработки - тяжелый и незаконный: жителю Рыбницы грозит статья

Избранный источник дохода может обойтись горожанину не только финансовыми потерями, но также лишением свободы.

ТИРАСПОЛЬ, 3 авг – Sputnik. Житель Рыбницы нашел для себя "необычный" способ приработка – по ночам он демонтировал канализационные люки и сдавал их на металлолом. Теперь активному сборщику металла грозить уголовное наказание.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, в дежурную часть территориального отдела несколько недель назад поступили сообщения от граждан о том, что в микрорайоне Вершигоры города Рыбницы похищены крышки канализационных люков.

"Следующее хищение произошло спустя 10 дней. На этот раз злоумышленник орудовал в центральной части города", - пояснили в МВД.

Подозреваемого в краже общественного имущества установили. Им оказался 38-летний рыбничанин. Мужчина искренне поведал правоохранителям историю своей ночной подработки, а также рассказал о том, вырученные деньги после сдачи люков в металлолом потратил на личные нужды.

Следственные органы продолжают проверку. Сумма причиненная ущерба устанавливается. В порядке судебного производства мужчину обяжут возместить материальный ущерб.

Также решается вопрос о привлечении деятельного рыбничанина к уголовной ответственности. Согласно статье Уголовного кодекса о краже, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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