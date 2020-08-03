В Кишиневе активизировались "домушники" - полиция вышла с предупреждением

Период, когда многие столичные жители выезжают за город, ловко используют люди, которые стремятся поживиться за чужой счет, вынося из квартир все самое ценное.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Сотрудники полиции задержали 32-летнего уроженца Страшен по подозрению в совершении серии квартирных краж в Кишиневе.

Мужчина работал ловко, сумев за два дня ограбить сразу три квартиры в одном из многоэтажных жилых домов в столичном секторе Ботаника.

Он обращал внимание на то, когда хозяев нет дома, а также кто из них оставил приоткрытым окно на первом этаже. Взламывая окна мужчина проникал в жилища. А один из криминальных эпизодов был и вовсе дерзким - злоумышленник проник в квартиру, когда ее хозяин спал и даже не подозревал, что из его жилища выносят все самое ценное.

Среди "добычи" задержанного полицейские нашли смартфоны, ноутбуки, ювелирные украшения. Общую стоимость ущерба, нанесенного владельцам квартир, следователи оценили в 18 830 леев.

Подозреваемого удалось поймать по горячим следам, а на допросе в Инспекторате полиции сектора Ботаника мужчина полностью сознался в содеянном.

Если его вина будет доказана в суде, задержанный может получить до 4 лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Полиция: в Кишиневе велосипеды воруют практически ежедневно

В связи с участившимися случаями квартирных краж сотрудники полиции вышли с рекомендациями о том, как обезопасить свое жилище от взлома и ограбления.

Гражданам категорически не рекомендуют распространяться в разговоре с незнакомцам об уровне дохода, рабочем графике и материальных ценностях, которые есть дома. При отъезде необходимо постараться сделать так, чтобы этого никто не видел. Таким образом, справляясь у ваших соседей, дома хозяин конкретной квартиры или нет, домушники не смогут получить точной информации. Покидая жилье надо наглухо закрыть все окна, поскольку в столице есть и такой вид криминальных "специалистов, как воры-"форточники".

Что касается безопасности автомобиля, сотрудники полиции Кишинева рекомендуют оснастить его надежной системой сигнализации с сенсорами на стеклах и капоте. Такая охрана - серьезный барьер для воров.

Перед тем, как вынуть ключ зажигания и поставить машину на сигнализацию, убедитесь в том, что все окна авто плотно закрыты. Не следует оставлять автомобили на стихийных парковках, а лишь на специализированных стоянках - советуют в правоохранительных органах.

В случае, если человека все-таки обокрали, то необходимо обращаться на единый номер экстренной службы "112".

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