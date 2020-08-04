В каком состоянии малышка, которая отравилась лекарствами

За дочкой не усмотрели родители. Пока они ухаживали за огородом, девочка успела проглотить сильнодействующий препарат.

ТИРАСПОЛЬ, 4 авг – Sputnik. Двухлетняя девочка из Рыбницы, отравившаяся сильнодействующим лекарством - нейролептиком, идет на поправку. Таблетки она проглотила, очевидно посчитав их съедобной конфеткой.

"За жизнь и здоровье маленькой пациентки боролись врачи Рыбницкого, а затем и Тираспольского центров матери и ребенка. На сегодняшний день девочка пришла в себя и уже поправляется", - говорят в МВД Приднестровья.

Малышка поступила в рыбницкую больницу вечером 2 августа. Родители не смогли разбудить ее после обеденного сна и вызвали бригаду скорой помощи. Маленькую пациентку госпитализировали в реанимационное отделение.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что в тот день мама и бабушка вместе с девочкой находились на даче в селе Зозуляны. Пока женщины работали в огороде, ребенок играл рядом на улице. Потом семья вернулась домой в Рыбницу. Никаких признаков того, что ребенок плохо себя чувствует, родители не заметили. И лишь когда не смогли разбудить дочку, поняли: что-то не так.

Об отравлении таблетками догадались, проверив сумку бабушки. В блистере не хватало полутора таблеток сильнодействующего нейролептика.

Подобные случаи, когда по недосмотру родителей ребенок оказывается в критическом состоянии, случаются периодически. В связи с этим сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних призывают всех, у кого есть маленькие дети, быть предельно внимательными.

"Не оставлять лекарства, горячую воду, бытовую химию в зоне доступа ребенка. Надо сделать безопасным пространство вокруг малышей, и всегда держать их в поле зрения", - объясняют они.

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