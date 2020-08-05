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Установка лифта в жилом доме. Архивное фото.

В Рыбнице дети оказались в смертельной ловушке, застряв в загоревшемся лифте

© Sputnik / Алексей Ничукин
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200805/31175491/v-rybnitse-deti-okazalis-v-jutcoi-lovushke-zastryav-v-zagorevshemsya-lifte.html

Двое несовершеннолетних стали заложниками чрезвычайной ситуации. Их удалось спасти благодаря быстрой реакции соседей и пожарных.

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - Sputnik. В одном из домов города Рыбница загорелся лифт. В нем на то момент находились подростки, которые не могли выбраться из железной ловушки, поскольку сломался подъемный механизм. Ребята живы и здоровы, причины возгорания установлены.

"В пожарную часть позвонил встревоженный мужчина. Он пояснил, что в многоквартирном доме по улице Кирова загорелся лифт, в котором застряли дети. Пожарная служба и бригада скорой помощи тут же выехали на место", - рассказали в МВД Приднестровья.

Пожарные вызволили двух подростков и передали их медикам. Спасенные мальчики 15 и 13 лет были доставлены в приемное отделение районной больницы. Госпитализация не понадобилась, они были переданы родителям.

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© CC0 / Pixabay / stevepb
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Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, приятели хотели выйти на улицу, но при спуске лифт остановился, затем появился дым. Ребята оказались заблокированы между четвертым и пятым этажами. На крики выбежали соседи и сразу позвонили в пожарную часть.

Инспекторы Госпожнадзора разобрались в причинах возгорания. Оказалось, в распределительной коробке произошло короткое замыкание, от чего подъемный механизм перестал работать. Огнем были повреждены электрокабель и щит. Последствия происшествия уже устранены.

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Теги:
пожар, лифт, Приднестровье


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