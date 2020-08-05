В Рыбнице дети оказались в смертельной ловушке, застряв в загоревшемся лифте

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - Sputnik. В одном из домов города Рыбница загорелся лифт. В нем на то момент находились подростки, которые не могли выбраться из железной ловушки, поскольку сломался подъемный механизм. Ребята живы и здоровы, причины возгорания установлены.

"В пожарную часть позвонил встревоженный мужчина. Он пояснил, что в многоквартирном доме по улице Кирова загорелся лифт, в котором застряли дети. Пожарная служба и бригада скорой помощи тут же выехали на место", - рассказали в МВД Приднестровья.

Пожарные вызволили двух подростков и передали их медикам. Спасенные мальчики 15 и 13 лет были доставлены в приемное отделение районной больницы. Госпитализация не понадобилась, они были переданы родителям.

Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, приятели хотели выйти на улицу, но при спуске лифт остановился, затем появился дым. Ребята оказались заблокированы между четвертым и пятым этажами. На крики выбежали соседи и сразу позвонили в пожарную часть.

Инспекторы Госпожнадзора разобрались в причинах возгорания. Оказалось, в распределительной коробке произошло короткое замыкание, от чего подъемный механизм перестал работать. Огнем были повреждены электрокабель и щит. Последствия происшествия уже устранены.

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