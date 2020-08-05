Огонь охватил завод в Единцах: с пламенем боролись несколько спецрасчетов

Пожар на предприятии ликвидировали в кратчайшие сроки. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины происшествия.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Возгорание на заводе по производству соков в Единцах произошло в среду после обеда. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Звонок в Единую службу спасения поступил в 15.07. По предварительной информации, огонь вспыхнул в холодильной системе предприятия.

"На место происшествия прибыли два спецрасчета. Специалисты установили, что пламя охватило станцию охлаждения концентрированного сока", - отметили в инспекторате.

Пожар удалось локализовать в 15.24, а полностью ликвидировать в 15.39.

"В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил шесть установок по охлаждению сока. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины происшествия", - подчеркнули в ведомстве.

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