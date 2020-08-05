И снова трагедии с детьми: одна девочка - в реанимации, другую спасти не смогли

В течение дня пришли новые сообщения о несчастных случаях с маленькими детьми в результате недосмотра родителей.

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - Sputnik. Полуторогодовалая девочка из Рыбницы попала в реанимацию, девочке четырех лет из Дубоссар медики уже помочь были не в силах.

"Мы в очередной раз обращаем внимание взрослых: не оставляйте без присмотра детей дома, на прогулке, возле воды. Угрозы для жизни малышей - на каждом шагу", - предостерегают в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Девочка 2016 года рождения была доставлена в реанимационное отделение Дубоссарской больницы в среду вечером.

"Со слов родителей, находясь на отдыхе на озере в районе фермы села Красный Виноградарь, дочку на какое-то время оставили без присмотра. Заметили ее в воде. Малышка оказалась в бессознательном состоянии", - рассказывают в МВД.

Родители сами на личном авто доставили пострадавшую в больницу города Дубоссары, но спасти ребенка не удалось.

Другой случай произошел в Рыбнице. Девочка находилась дома с мамой, которая, занимаясь хозяйством, услышала звук упавшей пластиковой бутылки. Когда она забежала на кухню, малышка плакала, от нее исходил запах моющего средства "Антинагар".

"Женщина вызвала скорую помощь. Врачи Рыбницкого центра матери и ребенка провели экстренные процедуры и приняли решение перевезти пациентку в Тирасполь", - поясняют в ведомстве.

В настоящее время девочка находится в реанимации Республиканского центра матери и ребенка в Тирасполе. У нее химический ожог ротоглотки и пищевода. Ее состояние оценивается как тяжелое.

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