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Автомобиль спасателей. Архивное фото

В Единцах чуть не произошла трагедия: спасатели сработали оперативно

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200806/31184235/edinet-chut-ne-proizoshla-tragediya-spasateli-srabotali-operativno.html

Родился в рубашке - спасателям удалось вызволить из беды мужчину, который упал в колодец. Его травмы оказались не очень серьезными, но помощь врачей все равно понадобилась.

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Спасатели Единецкого района вызволили из 13-метрового колодца мужчину, который провалился туда в ночь на четверг. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Колодец
Могилевское ОУМЧС
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По информации ведомства, звонок на номер Единой службы спасения "112" поступил в 05.33. Речь шла о том, что в общественный колодец, расположенный в муниципии Единец, провалился мужчина.

"На место происшествия выехал экипаж спасателей, которые установили, что пострадавший находится на глубине 13 метров. С помощью специального оборудования удалось вызволить 38-летнего мужчину", - сообщили в Генинспекторате по ЧС.

В ведомстве добавили, что с гипотермией и легкими травмами пострадавшего увезли в районную больницу.

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