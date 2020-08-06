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Пожарник на месте ЧП.

В Кишиневе вспыхнул пожар: один из районов заволокло дымом

© CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200806/31194950/v-kishineve-vspykhnul-pozhar-odin-iz-rayonov-zavoloklo-dymom.html

Жители всполошились зрелищем возле многоэтажки на Ботанике. По вызовы приехали два пожарных расчета.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Вечер четверга в молдавской столице выдался неспокойным: спасателей вызвали на Ботанику затушить внезапно вспыхнувший пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

"В 18.58 поступило сообщение, что в одном из дворов многоэтажного жилого дома на Ботанике возгорание", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.

По данным ведомства, на место происшествия направили два пожарных расчета. Добравшись до пункта назначения, экипажи обнаружили за продуктовым магазином два мусорных бака, охваченных огнем.

"Пожарным удалось затушить пожар уже в 19.25. В результате пожара никто не пострадал", -- отметили в ГИЧС.

Специалисты выясняют причину возгорания.

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