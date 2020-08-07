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Сотрудники противопожарной службы тушат возгорание

Молдова – в пожарах: из-за чего горят поля и леса

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200807/31202633/moldova-v-pozharakh-iz-za-chego-goryat-polya-i-lesa.html

За сутки пожарным пришлось тушить более 40 очагов возгораний. В некоторых случаях помощь в борьбе с огнем оказали и сотрудники полиции.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 42 пожара, которые возникли из-за возгорания сухой растительности в нескольких населенных пунктах Молдовы.

"По данным территориальных подразделений, пожарных вызывали для ликвидации обширных очагов возгорания в Леовском, Резинском, Комратском, Хынчештском и Дубосарском районах", - отметили в инспекторате.

В сосновом лесу

Пожар на мусорном полигоне в Цынцаренах.
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Эхо пожара в Цынцаренах: Чебан потребует отставки главы "Autosalubritate"
Почти 20 гектаров сухой травы сгорели в результате пожара неподалеку Леушенского КПП в Хынчештском районе. По звонку в Службу "112" тут же выехали две пожарные команды. Пламя к тому моменту охватило большую площадь соснового леса, при этом огонь быстро распространялся.

На помощь пожарным пришли сотрудники Пограничной полиции. Очаг локализовали через четыре часа, а еще спустя час полностью потушили возгорание.

Поле подсолнечника

Еще один серьезный случай произошел у села Мэркэуць Дубоссарского района – загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился, и возникла опасность гибели целого поля подсолнечника. На тушение пожара были брошены три спасательных бригады и две единицы спецтехники местных органов власти.

Пожар на заводе по производству соков в Единцах.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Огонь охватил завод в Единцах: с пламенем боролись несколько спецрасчетов
Здесь пришлось работать в общей сложности три с половиной часа. За это время огонь успел уничтожить 15 гектаров растительности, но 45 гектаров поля с сельхозкультурой спасли.

В связи с участившимися случаями пожаров, спасатели снова призывают население быть очень осторожными и строго соблюдать правила противопожарной безопасности во время жары.

Спасатели предупреждают, что в условиях ветра и низкой влажности огонь быстро распространяется и представляет опасность лесным хозяйствам, дикой природе, а также жилищному сектору. Горожан просят не сжигать бытовой мусор, траву и сухую стерню. А в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить в Службу "112".

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Теги:
лесной пожар, пожарные, пожар


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