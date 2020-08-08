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Экипаж SMURD

Страшная авария в Рышканском районе: потребовалась помощь SMURD - фото

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200808/31220139/strashnaya-avariya-v-rayone-riscani-potrebovalas-pomosch-smurd-foto.html

Экипаж SMURD выполнил операцию по доставке в Кишинев пострадавшего в аварии на одной из трасс Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Несколько человек пострадали в результате серьезного ДТП на трассе Рышкань-Рэкэрия.

Мигалка
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

По данным ведомства, экипаж SMURD из Ясс выполнил операцию по доставке в Кишинев 22-летнего молодого человека, который находится в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие отделались легкими травмами и отказались от госпитализации.

"ДТП произошло в 05.15. Водитель машины не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся. В итоге 22-летний молодой человек оказался заблокирован. Спасатели вызволили его из поврежденного транспортного средства и вызвали вертолет SMURD", - отметили в ГИЧС.

На протяжении всего полета за состоянием пострадавшего наблюдали румынские медики. Вертолет приземлился на столичном стадионе "Динамо", где его встретили сотрудники Республиканской службы Aviasan. Пациента поместили в Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это уже 12 вылет экипажа SMURD для транспортировки больных по Молдове. 

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