Страшная авария в Рышканском районе: потребовалась помощь SMURD - фото

Экипаж SMURD выполнил операцию по доставке в Кишинев пострадавшего в аварии на одной из трасс Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Несколько человек пострадали в результате серьезного ДТП на трассе Рышкань-Рэкэрия.

Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

По данным ведомства, экипаж SMURD из Ясс выполнил операцию по доставке в Кишинев 22-летнего молодого человека, который находится в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие отделались легкими травмами и отказались от госпитализации.

"ДТП произошло в 05.15. Водитель машины не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся. В итоге 22-летний молодой человек оказался заблокирован. Спасатели вызволили его из поврежденного транспортного средства и вызвали вертолет SMURD", - отметили в ГИЧС.

На протяжении всего полета за состоянием пострадавшего наблюдали румынские медики. Вертолет приземлился на столичном стадионе "Динамо", где его встретили сотрудники Республиканской службы Aviasan. Пациента поместили в Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это уже 12 вылет экипажа SMURD для транспортировки больных по Молдове.

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