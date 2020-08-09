Страшное ДТП в Штефан-Водэ с участием пассажирского автобуса - фото

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В результате аварии на национальной трассе Кишинев - Штефан-Водэ были госпитализированы 11 человек. Столкновение произошло на трассе между селами Рэскэець и Слободзея.

Участниками ДТП стали три транспортных средства, одно из них - микроавтобус, следовавший по маршруту Кишинев-Олэнешть, где находились 12 пассажиров.

Пресс-секретарь Генинспектората полиции Сильвия Ветку рассказала подробности случившегося корреспонденту Sputnik .

"Установлено. что на трассе R-30 авто марки Audi, зарегистрированное в Швейцарии, врезалось сзади в микроавтобус марки Mercedes, которым управлял 61-летний водитель из Олэнешть. За рулем первого авто был 37-летний мужчина из Антонешть, в его машине находились три пассажира", - заявила Ветку.

© Photo : Inspectoratul General al Poliției ДТП на трассе Штефан-Водэ.

По словам собеседницы, удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся. Также участником этого инцидента стал легковой автомобиль марки Kia, который от удара выбросило с трассы. За рулем был 58-летний водитель, а в салоне авто находился один пассажир.

© Photo : Inspectoratul General al Poliției Перевернувшийся микроавтобус.

После аварии 11 пострадавших госпитализировали в районную больницу.

© Photo : Inspectoratul General al Poliției ДТП на трассе Штефан-Водэ.

Двое пассажиров, один из микроавтобуса, другой из машины, находятся в тяжелом состоянии. Полицейские установили, что 37-летний водитель был пьян.

© Photo : Inspectoratul General al Poliției ДТП на трассе Штефан-Водэ.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

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