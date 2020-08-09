Задержан предполагаемый виновник ДТП на трассе в Штефан-Водэ

Полиция приняла решение задержать водителя, который, по предварительной информации, является виновным в ДТП, в результате которого более десяти человек пострадали.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Водителя, который спровоцировал аварию на национальной трассе Кишинев - Штефан-Водэ, задержали на 72 часа. Об этом сообщили в пресс-службе Национального инспектората общественного порядка Генинспектората полиции.

По данным следствия, именно 37-летний водитель Audi врезался в ехавший пассажирский микроавтобус.

Как отметили в ведомстве, количество пострадавших и госпитализированных участников ДТП увеличилось.

"Было госпитализировано 13 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении Инспектората.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Авария на трассе Кишинев-Штефан-Водэ

Столкновение произошло на трассе R-30 между селами Рэскэець и Слободзея. Участниками ДТП стали три транспортных средства, одно из них - микроавтобус, следовавший по маршруту Кишинев-Олэнешть, где находились 12 пассажиров.

Пресс-секретарь Генинспектората полиции Сильвия Ветку рассказала подробности случившегося корреспонденту Sputnik.

"Установлено. что на трассе R-30 авто марки Audi, зарегистрированное в Швейцарии, врезалось сзади в микроавтобус марки Mercedes, которым управлял 61-летний водитель из Олэнешть. За рулем первого авто был 37-летний мужчина из Антонешть, в его машине находились три пассажира", - заявила Ветку.

Удар был такой силы, что микроавтобус перевернулся. Вылетел с трассы при столкновении и третий автомобиль - Kia.

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