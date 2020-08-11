ЧП на железной дороге: два спецрасчета тушили загоревшийся локомотив

Третье подобное происшествие с начала лета: на этот раз огонь охватил локомотив товарного поезда в Яловенском районе.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Локомотив товарного поезда, который следовал на железнодорожную станцию в населенном пункте Бэлцаць, Яловенского района, загорелся в понедельник поздно вечером. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 21.12. Огонь охватил локомотив товарняка, состоявшего из трех вагонов, которые были загружены песком и щебнем. Для тушения возгорания на место происшествия были отправлены два пожарных расчета. Спасатели локализовали очаг в 22.09, а полностью ликвидировали пожар – в 22.27", - отметили в инспекторате.

В результате инцидента, как подчеркнули в структуре, никто не пострадал. Огонь уничтожил моторный отсек локомотива.

"Обстоятельства и причины возгорания предстоит установить специалистам. За последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 77 ситуациях риска", - добавили в инспекторате.

Это не первое подобное ЧП. В июле этого же года загорелся локомотив пассажирского поезда Окница-Бельцы, состоявшего из двух вагонов. Инцидент зарегистрировали рядом с Дрокией. А в июне в черте города Дондюшаны произошел пожар в составе дизель-поезда.

В декабре 2019 года близ города Вулканешты на ходу загорелся товарный состав с 54 вагонами, перевозивший зерно. Тогда пострадал лишь двигатель и корпус локомотива.

В июле и августе 2019 года пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены. В одном из эпизодов вагон тепловоза сгорел полностью.

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