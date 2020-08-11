В районе города Вадул-луй-Водэ в земле нашли 30 снарядов

Боеприпасы, пролежавшие в земле со времен войны, в том числе снаряды для артиллерии и авиации, были обнаружены сотрудниками СИБ.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В лесу недалеко от города Вадул-луй-Водэ из земли были извлечены более 30 артиллерийских снарядов разного калибра и капсюлей, а также два авиационных снаряда времен Второй мировой войны.

Опасные боеприпасы обнаружили благодаря информации, которую собрали сотрудники Антитеррористического центра Службы информации и безопасности.

Ввиду высокой степени риска на место находки были вызваны инженеры Национальной армии для ликвидации снарядов.

В июле военные инженеры обезвредили более 120 взрывоопасных объектов на территории всей страны.

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