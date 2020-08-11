SMURD доставил в Кишинев пациента с тяжелыми ожогами

Экипаж санитарной авиации провел 13-ю операцию по доставке пострадавшего для оказания специализированной медпомощи. На этот раз пациента перевозили в столицу с севера республики.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Во вторник экипаж SMURD из Ясс выполнил операцию по транспортировке 45-летнего пациента из Единец в Кишинев. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуации (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, мужчина получил ожоги II и III степеней. Было принято решение доставить его в Кишинев.

"Во время полета пациент был под наблюдением врачей и ему оказывали необходимую помощь", - говорится в сообщении ГИЧС.

Вертолет приземлился на столичном стадионе "Динамо", где его встретили специалисты службы Aviasan. Пациента доставили в Республиканский ожоговый центр.

По данным ГИЧС, с начала года SMURD провел 13 операций по перевозке пострадавших на территории Молдовы.

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