Смертельное ДТП в Кишиневе с участием такси: виновный получил срок

История резонансного ДТП, произошедшего в мае 2020 года на проспекте Штефана чел Маре, завершилась приговором для виновного.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Шесть лет и восемь месяцев тюрьмы получил водитель, который три месяца назад на скорости врезался в такси на пересечении проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек.

"Мужчину лишили водительских прав. Его обязали выплать потерпевшим 775 тысяч леев в виде моральной и материальной компенсации", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Авария на проспекте Штефана чел Маре и ее последствия

В ночь на 17 мая в центре столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. ДТП спровоцировал водитель Audi, который на большой скорости проехал на красный свет светофора и врезался в такси. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе.

Тогда президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных. Он призвал усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

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Правительство разработало законопроект об ужесточении наказания за организацию незаконных уличных гонок и участие в них.

Затем в парламенте проголосовали за внесение поправок в Уголовный кодекс Молдовы. Будет добавлена статья 264 (2) "Проведение незаконных гонок".

Теперь участие водителей в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования будет наказываться либо штрафом в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо неоплачиваемым трудом в пользу общества в течение 180-240 часов и/или лишением права управления транспортным средством на срок до двух лет.

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