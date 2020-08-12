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Грузовик сгорел после аварии в Сорокском районе

Серьезное ДТП в Сорокском районе: столкнулись три грузовика - есть жертвы

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200812/31262531/sereznoe-dtp-sorokskom-rayone-stolknulis-tri-gruzovika-est-pogibshie.html

В результате столкновения трех большегрузов два транспортных средства загорелось. Водитель одного из них скончался от полученных травм. Еще один человек пострадал.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на среду в Сорокском районе. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Наталья Головко.

Инцидент зарегистрирован неподалеку от населенного пункта Раковэц. Звонок о произошедшем в Единую службу спасения "112" поступил в 22.36. В аварию попали три грузовика, два из которых загорелись. Один водитель в результате полученных травм скончался. Еще один человек пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарные и врачи скорой помощи.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники Гениснпектората по чрезвычайным ситуациям МВД установили, что грузовик модели DAF столкнулся с другим транспортным средством Volvo. В результате обе машины загорелись. Спасатели локализовали возгорание в 23.37", - отметили в инспетокторате.

Погибшему водителю было 30 лет. Пострадавшему водителю Volvo - 58. Он получил многочисленные травмы. Его доставили в районную больницу.

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