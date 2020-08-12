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Авария. Архивное фото

Статистика автоаварий в Приднестровье: почему они происходят

© Photo : Poliția Capitalei
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200812/31265898/statistika-avtoavariy-v-pridnestrove-pochemu-oni-proiskhodyat.html

Сотрудники автоинспекции напомнили основные правила поведения на дороге водителей и пешеходов - все дело в регистрируемых ДТП.

ТИРАСПОЛЬ, 12 авг – Sputnik. С начала 2020 года в Приднестровье зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Четыре человека погибли и 66 получили травмы различной степени тяжести.

"С участием несовершеннолетних зарегистрировано девять аварий. Один ребенок погиб и девять получили травмы различной степени тяжести", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Молоток судьи.
© AP Photo / Charlie Neibergall
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Одна из самых распространенных причин ДТП – вождение в нетрезвом виде. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привело с начала года к девяти авариям.

Среди других факторов, спровоцировавших ДТП, - нарушение правил маневрирования, проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона и превышение установленной скорости движения.

В связи с высокой температурой воздуха автомобильная инспекция рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, а также призывает соблюдать правила дорожного движения.

"Водителям транспортных средств - не превышать допустимую скорость движения, быть особенно осторожными в населенных пунктах, где возможен неожиданный выход пешеходов на проезжую часть", - поясняют автоинспекторы.

Они также напоминают, что перед перекрестком водителям необходимо снижать скорость движения, чтобы удостовериться в безопасности проезда. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу в установленных для этого местах. Пересекая проезжую часть убедиться, что все транспортные средства вас пропускают.

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Теги:
аварии, Приднестровье


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