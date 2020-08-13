В автокатастрофе у села Бульбоака погиб полицейский

Водитель не справился с управлением автомобиля, в момент ДТП он не был на службе, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В четверг утром на трассе близ села Бульбоака Новоаненского района произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции.

По сообщению Генерального инспектората полиции (ГИП), находясь за рулем автомобиля Honda CRV, мужчина не справился с управлением. В результате машина вылетела с дороги и на значительной скорости врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.

В момент автокатастрофы полицейский, который работал в Новоаненском инспекторате с 2019 года, не находился на службе, уточнили в ГИП.

Правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства происшедшего.

В ночь на среду серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Сорокском районе. Инцидент зарегистрирован неподалеку от населенного пункта Раковэц. Звонок о произошедшем в Единую службу спасения "112" поступил в 22.36. В аварию попали три грузовика, два из которых загорелись. Один водитель в результате полученных травм скончался. Еще один человек пострадал.

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