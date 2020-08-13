09:38 13 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.61
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Мигалка

В автокатастрофе у села Бульбоака погиб полицейский

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Происшествия
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200813/31279989/avtokatastrofe-u-sela-bulboaka-pogib-politseyskiy.html

Водитель не справился с управлением автомобиля, в момент ДТП он не был на службе, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. В четверг утром на трассе близ села Бульбоака Новоаненского района произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции.

По сообщению Генерального инспектората полиции (ГИП), находясь за рулем автомобиля Honda CRV, мужчина не справился с управлением. В результате машина вылетела с дороги и на значительной скорости врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.

В момент автокатастрофы полицейский, который работал в Новоаненском инспекторате с 2019 года, не находился на службе, уточнили в ГИП. 

Правоохранительные органы устанавливают точные обстоятельства происшедшего.

В ночь на среду серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Сорокском районе. Инцидент зарегистрирован неподалеку от населенного пункта Раковэц. Звонок о произошедшем в Единую службу спасения "112" поступил в 22.36. В аварию попали три грузовика, два из которых загорелись. Один водитель в результате полученных травм скончался. Еще один человек пострадал.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Смертельное ДТП в Кишиневе с участием такси: виновный получил срок
Статистика автоаварий в Приднестровье: почему они происходят
Теги:
ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дуэйн Джонсон.
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу.
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться