Протестующие аграрии заблокировали трассу Кишинев-Хынчешты

Трасса Кишинев-Хынчешты - заблокирована. Десятки правоохранителей находятся на месте протеста и не позволяют манифестантам заехать в Кишинев на технике.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Аграрии решили заблокировать шоссе Кишинев-Хынчешты. Ранее они выдвинулись из Хынчешт и Чимишлии на митинг в столицу, но сотрудники правоохранительных органов не пустили их в город на сельхозтехнике.

На данный момент протестующих сдерживают на шоссе возле озера Дэнчень.

Силовики, которые присутствуют на месте протеста в большом количестве, перенаправляют движение с шоссе. Таким образом, чтобы добраться из Кишинева в Хынчешты, нужно ехать по другим трассам, а именно: по шоссе Кишинев-Леушены до коммуны Суручень, после чего въехать в коммуну Дэнчень и только после этого можно снова выехать на трассу Кишинев-Хынчешты.

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